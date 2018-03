MV “DNA” cán mốc 300 triệu view, phá kỷ lục K-Pop

Ngày 7/3, “DNA” của BTS đã chính thức trở thành MV của một nhóm K-Pop đạt 300 triệu lượt xem trên YouTube trong khoảng thời gian ngắn nhất, đánh sập kỷ lục thuộc về “TT” của Twice. Đây cũng là MV đầu tiên của BTS vượt 300 triệu lượt xem trên Youtube.



BTS chỉ cần 5 tháng 16 ngày để xô đổ kỷ lục mà Twice phải mất hơn một năm để xác lập.

Trước BTS, chỉ có Big Bang và Twice là những nhóm nhạc Hàn Quốc sở hữu MV trên 300 triệu lượt xem.



“DNA”, ca khúc chủ đề của mini album “Love Yourself: Her” được phát hành vào 18/9/2017, cũng là ca khúc đầu tiên của BTS lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 Billboard (bảng xếp hạng các bài hát phổ biến nhất tại Mỹ) và trụ lại đây tới 4 tuần. “DNA” từng giành giải thưởng âm nhạc Melon 2017 dành cho MV xuất sắc nhất.



“DNA” hiện đang giữ kỷ lục MV của một nhóm K-Pop thu hút lượng view lớn nhất trong 24 giờ kể từ khi phát hành.