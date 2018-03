CL, Zico giành xuất tham gia đại hội Hiphop lớn nhất thế giới

Vào sáng ngày 7/3 vừa qua, một nguồn tin từ giới giải trí cho biết, đại nhạc hội âm nhạc hoành tráng mang tên “2018 THE CRY Super Concert” dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28/4 tại công viên Sông Hàn, thủ đô Seoul.



Đây là một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm, nhằm tôn vinh những giọng ca Hiphop tài năng trên toàn thế giới. Năm nay, những giọng ca đình đám như CL, Zico (trưởng nhóm Block B), rapper Dok2 và The Quiett sẽ là những gương mặt đại diện Hàn Quốc tham gia concert The Cry.



Thông tin này hiện đang nhận được rất nhiều sự mong chờ từ các fan yêu nhạc ở cả trong lẫn ngoài nước. Sở dĩ, CL được đánh là một trong những giọng ca nữ nổi tiếng nhất trong giới Hiphop hiện nay. Trong khi đó, Zico, Dok2, The Quiett cũng không kém cạnh khi sớm khẳng định được tên tuổi và tài năng của mình tại các chương trình âm nhạc sống còn dành cho các rapper trẻ với tư cách nhà sản xuất và cố vấn đặc biệt.