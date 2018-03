Tân binh nhà JYP xác nhận ngày ra mắt

Theo thông tin do công ty giải trí JYP Entertainment cung cấp vào sáng ngày 6/3 vừa qua, một nhóm nhạc thần tượng nam mới gồm chín thành viên với tên gọi Stray Kids sẽ chính thức ra mắt giới truyền thông và công chúng Hàn Quốc vào lúc 6h chiều ngày 25/3 (theo giờ địa phương), tại sân thi đấu trong nhà ở quận Jung, thủ đô Seoul.



Đây là nhóm nhạc thần tượng nam thứ ba của nhà JYP, sau hai đàn anh đã rất nổi tiếng trước đó là GOT7 và DAY6.



Tuy vẫn chưa chính thức bước chân lên các sân khấu âm nhạc Kpop, Stray Kids cũng đã sớm là cái tên được nhiều người biết đến, bởi các thành viên của nhóm đều là những gương mặt chiến thắng cuối cùng trong chương trình thực tế sống còn của nhà JYP và Mnet. Đây đồng thời cũng là được xem là phiên bản nam của SIXTEEN – chương trình tuyển chọn các thành viên cho nhóm nhạc nữ đình đám TWICE.



Tuy không quá nổi bật về ngoại hình nhưng các chàng trai Stray Kids lại được cư dân mạng khen ngợt hết lời vì sự tài năng kể cả về ca hát và sáng tác. Bằng chứng là sản phẩm đầu tay của nhóm mang tên “Hellevator” tuy chưa được công bố chính thức, cũng đã sớm gây tiếng vang khi liên tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng iTunes tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Đồng thời, bản hit này còn xuất sắc đạt ngôi vị Quán quân trên bảng xếp hạng Kpop tại Thái Lan và nằm trong Top 5 tại 11 quốc gia bao gồm Mỹ, New Zealand và Australia vào hồi đầu tháng 1 năm 2018.