BTS tiếp tục thắng giải thưởng lớn tại Mỹ

Vào tối ngày 11/3 (theo giờ địa phương), lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường The Forum, Los Angeles (Mỹ), với sự tham gia của rất nhiều ngôi sao lớn trong làng nhạc thế giới.



Đặc biệt, tại buổi lễ trao giải năm nay còn có sự tham gia góp mặt của nhóm nhạc thần tượng Kpop 방탄소년단 (BTS – Đoàn thiếu niên chống đạn), với tư cách là nghệ sĩ được đề cử tại hạng mục “Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất (Best Boyband)” và “Fandom mạnh nhất (Best Fandom)”.



Sau gần ba tháng kể từ khi bước vào cuộc đua bình chọn trên toàn thế giới (bắt đầu từ ngày 10/1/2018), BTS đã mạnh mẽ đánh bại những tên tuổi đình đám như PRETTYMUCH, The Vamps, CNCO và Why Don't We, để trở thành “Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất”. Trong khi đó, tại hạng mục “Fandom mạnh nhất”, BTS cùng cộng đồng fan của mình là A.R.M.Y cũng đã xuất sắc vượt mặt EXO, Ariana Grande, Justin Bieber, Camila Cabello và Selena Gomez, để được vinh danh là fandom hùng hậu nhất thế giới. Với hai chiếc cúp danh giá này, BTS đã chính thức trở thành nhóm nhạc đầu tiên của Hàn Quốc thắng giải tại iHeartRadio Music Awards, góp phần mang lại niềm tự hào cho xứ sở kimchi.



Sau khi nhận được thông tin chiến thắng, trưởng nhóm Rap Monster đã có một bài phát biểu đầy tự tin bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn, thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đối với fan của BTS trên toàn thế giới.