IU lọt top 25 nghệ sĩ được The New York Times Magazine (Mỹ) vinh danh

Theo thông tin do công ty giải trí Fave Entertainment cung cấp vào sáng ngày 12/3 vừa qua, tờ tạp chí nổi tiếng The New York Times Magazine (Mỹ) đã hết lời khen ngợi nữ ca sĩ IU trong bài viết được đăng tải vào ngày 7/3 (theo giờ địa phương) mang tên “25 ca khúc đại diện cho xu hướng âm nhạc hiện nay”.



Tờ The New York Times Magazine nhận định IU cùng bản hit “Palette” (Bảng màu) chính là một trong 25 ca khúc sẽ cho chúng ta biết âm nhạc đương đại đang có thay đổi như thế nào. IU là một trong số ít những nữ ca sĩ trẻ của Hàn Quốc vừa sở hữu âm sắc thiên phú, vừa có khả năng sáng tác tuyệt vời. Những ca khúc do cô nàng chắp bút luôn có sự thay đổi đa dạng, phù hợp với thị hiếu của người nghe trong từng thời điểm. Một trong những ca khúc đáng chú ý nhất của IU chính là bản hit “Palette” do cô song ca cùng G-Dragon (thủ lĩnh nhóm nhạc BIGBANG).



Tuy được phát hành từ tháng 4 năm 2017, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, “Palette” của IU vẫn là một trong những ca khúc được đánh giá cao nhất về chất nhạc và cách hòa âm, vinh dự sánh vai cùng những bản hit của 24 gương mặt nổi tiếng khác như Katy Perry, Bruno Mars và Taylor Swift.