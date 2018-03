So-jung (LADIES' CODE) ra mắt chương trình cá nhân đầu tiên

Theo nguồn tin từ một tờ báo giải trí cung cấp vào sáng ngày 14/3, nữ ca sĩ So-jung (giọng ca chính của nhóm nhạc nữ LADIES' CODE) đang có kế hoạch cho phát sóng chương trình thực tế đầu tiên trong sự nghiệp của mình, sau gần sáu năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc.



Được biết, chương trình thực tế mang tên “나는 이소정이다” (Tôi là Lee So-jung) sẽ được trình chiếu trên kênh Youtube riêng của LADIES' CODE bắt đầu từ 0h đêm ngày 19/3 (theo giờ địa phương). Chương trình này được chia thành ba phần riêng biệt, bao gồm “Cuộc sống ký túc xá”, “Hậu trường sân khấu” và “Đường về nhà”. Thông qua đó, các fan hâm mộ trên toàn thế giới sẽ có cơ hội được biết rõ hơn về cuộc sống thường ngày của nữ thần tượng mà trước đó chưa bao giờ được công khai.



Có thể nói so với các chị em còn lại của LADIES' CODE, So-jung là thành viên nổi tiếng nhất. Bởi ngay từ trước khi ra mắt, cô đã tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng The Voice Of Korea vào năm 2012, và về đích với vị trí thứ 8 chung cuộc. Nhờ sở hữu giọng ca mạnh mẽ cùng ngoại hình duyên dáng, So-jung dù trong vai trò là “một mẩu” của nhóm nhạc thần tượng hay hoạt động solo đều đạt được những thành công ngoài mong đợi. Vào ngày 8/3 vừa qua, cô nàng đã cho phát hành sản phẩm cá nhân của mình mang tên “Stay Here”, và nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ các fan hâm mộ.