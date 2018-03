Cuộc đại chiến giữa BIGBANG và Wanna One

Dựa theo kết quả được công bố trên sáu trang nghe nhạc trực tuyến Melon, Bugs, Genie, Olleh Music, Naver Music và Soribada vào lúc 9h sáng ngày 21/3 (theo giờ địa phương), ca khúc “꽃길” (Con đường hoa hồng) của BIGBANG hiện đang dẫn đầu các bảng xếp hạng trên sáu trang nghe nhạc trực tuyến này.



Như vậy trong suốt chín ngày liên tiếp, BIGBANG đã xuất sắc bảo vệ ngôi vị Quán quân cho bài hát mới nhất của mình, kể từ khi cho tung lên kệ đĩa vào ngày 13/3 vừa qua. “꽃길” (Con đường hoa hồng) là ca khúc do thủ lĩnh G-Dragon và anh cả T.O.P sáng tác từ cuối năm 2016, cùng thời điểm quảng bá album “MADE” và bài hát chủ đề “에라 모르겠다” (Kệ, chả biết đâu). Tuy nhiên, nhóm đã cố ý dời thời điểm phát hành “Con đường hoa hồng” tận một năm ba tháng cho đến ngày hai thành viên Tae-yang và Dae-sung nhập ngũ, mới chính thức cho công bố sản phẩm chia tay của mình, với ý nghĩa như một món quà tri ân mà nhóm muốn gửi đến cộng đồng V.I.P, những người đã luôn sát cánh cùng BIGBANG trong suốt thời gian qua.



Tuy đạt được thành tích khá ấn tượng, BIGBANG cũng không thể lơ là đối thủ nặng ký của mình. Chính là các đàn em Wanna One. Nhóm vừa trở lại với album “0+1=1(I PROMISE YOU)”, cùng bài hát chủ đề “BOOMERANG” vào ngày 19/3 vừa qua. Tuy đang “gặp hạn” bởi những sự cố không đáng có như bị rò rỉ trước sản phẩm trên mạng xã hội, và thiếu cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, các fan vẫn không thể phủ nhận sức hút của Wanna One, khi các bài hát mới của nhóm đã nối đuôi nhau, chễm trệ trên bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến ngay sau khi được chính thức công bố.