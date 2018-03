DBSK phát hành album đầu tiên sau khi xuất ngũ

Vào sáng ngày 21/3 vừa qua, người đại diện công ty giải trí SM Entertainment đã chính thức xác nhận thông tin, hai chàng trai nhóm 동방신기 (DBSK – Những vị thần xuất hiện từ phương Đông) sẽ đổ bộ trở lại các sân khấu âm nhạc với album hoàn chỉnh mới nhất của mình.



Được biết, sản phẩm này mang tên “New Chapter #1 : The Chance of Love”, sẽ được tung lên các trang nghe nhạc trực tuyến vào lúc 6h chiều ngày 28/3 (theo giờ địa phương). Đặc biệt, trong số 11 ca khúc mới, ngoài bài hát chủ đề “운명 (The Chance of Love)” (Tạm dịch: “Định mệnh anh yêu em”), hai giọng ca U-Know Yunho và Choikang Changmin cũng sẽ gửi đến cộng đồng người hâm mộ những ca khúc solo do chính mình tự sáng tác và thể hiện, như món quà tri ân gửi đến các fan vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ nhóm trong suốt hai năm nhập ngũ.



Theo danh sách bài hát do SM công bố trước, U-Know Yunho sẽ khoe chất giọng husky quyến rũ của mình trong bài hát “Puzzle” đậm chất Pop và Electronic mạnh mẽ. Trong khi đó, em út Choikang Changmin thì lại trải lòng mình với những giai điệu nhẹ nhàng hơn của thể loại R&B trong bài hát “Closer”.