Twice trở lại với ca khúc của “ông trùm” Park Jin-young

Theo thông tin do người đại diện công ty giải trí JYP cung cấp vào ngày 28/3 vừa qua, các cô nàng thần tượng nhóm Twice sẽ đánh dấu sự trở lại của mình trên các sân khấu âm nhạc với ca khúc mới nhất mang tên “What is Love”, vào lúc 6h chiều ngày 9/4 (theo giờ địa phương).



“What is Love” tiếp tục là một ca khúc do “ông trùm” Park Jin-young chắp bút, sau đúng một năm kể từ khi ca khúc “Signal” giúp Twice giành thắng lợi trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc vào tháng 5 năm ngoái. Đặc biệt, “What is Love” được Park Jin-young sáng tác theo thể loại Dance Pop trẻ trung và sôi động, rất phù hợp với không khí mùa xuân đang đến gần.



Có lẽ các fan hâm mộ nhà JYP cũng đã biết, đây không phải là lần đầu tiên Park Jin-young tự tay sáng tác cho các gà cưng. Trước Twice, “ông trùm” nhà JYP cũng đã hào phóng chia sẻ đứa con tinh thần của mình cho các cô nàng nhóm Wonder Girls, với những bản hit như “Tell Me”, “So Hot” và “Nobody”. Những ca khúc này không chỉ nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các diễn đàn âm nhạc lúc bấy giờ, mà còn giúp chủ nhân của nó giành được hàng loạt những giải thưởng danh giá. Do đó, trong lần trở lại này của Twice, các fan hâm mộ tin rằng, nhóm chắc chắn sẽ làm nên chuyện, nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực của chủ tịch Park Jin-young.