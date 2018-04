Jeong Jin-woon công bố thời điểm ra mắt đĩa đơn mới

Tháng 4/2018 sẽ đón chào sự trở lại rất được trong đợi của một loạt nghệ sỹ Hàn Quốc trong đó có Jeong Jin-woon.



Ngày 28/3, cựu thành viên của 2AM đã tung ra một bức ảnh quảng bá cùng thông điệp về đĩa đơn sắp phát hành mang tựa đề “Spring After Forgetting You” (tạm dịch: Xuân khi đã quên em). Đây là ca khúc do chính Jeong Jin-woon sản xuất và viết lời.



Được đánh giá là êm dịu hơn so với các ca khúc mang âm hưởng rock trước đó của Jin-woon, “Spring After Forgetting You” sẽ ra mắt vào 18h ngày 3/4 (giờ Hàn Quốc).