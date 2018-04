Hyo-rin tiếp tục hoạt động tại Mỹ

Theo một nguồn tin giải trí cung cấp vào ngày 31/3 vừa qua, nữ ca sĩ Hyo-rin (giọng ca chính một thời của Sistar) đang có kế hoạch trở lại làng nhạc với một sản phẩm mới mang tên “SET UP TIME”, dự kiến sẽ được tung lên kệ đĩa vào khoảng giữa tháng 4 tới.



Đây là đĩa đơn tiếp theo thuộc dự án liên khúc mở đầu cho sự nghiệp solo của cô nàng. Một trong ba ca khúc nằm trong dự án này đã được phát hành trước đó là “내일할래 (To Do List)” (Để mai tính) (tháng 2/2018).



Được biết, với mục đích đạt được thành công rực rỡ trong lần trở lại này, Hyo-rin đã lên đường sang Mỹ và bắt tay với một số nhà soạn nhạc nổi tiếng tại xứ sở cờ hoa, để có sự đầu tư kỹ lưỡng nhất cho đứa con tinh thần của mình. Đồng thời, cô nàng cũng sẽ dành thời gian để thực hiện một số lịch trình cá nhân như tham gia sự kiện và biểu diễn, sau đó sẽ nhanh chóng trở về Hàn Quốc để hoàn thành giai đoạn hậu kỳ cho sản phẩm comeback.



Tuy nhiên, có một điều đáng buồn cho các fan của cựu giọng ca chính nhóm Sistar, bởi theo người đại diện của Hyo-rin, cô nàng chỉ cho phát hành ca khúc mới trên các trang nghe nhạc trực tuyến, mà sẽ không có bất cứ hoạt động quảng bá hay trình diễn nào.