Đại nhạc hội Kpop Dream Concert công bố ngày tổ chức

Theo một nguồn tin từ giới truyền thông cung cấp vào sáng ngày 2/4 vừa qua, một trong những sự kiện âm nhạc hoành tráng nhất của làng giải trí Hàn Quốc “Dream Concert” đang được lên kế hoạch khởi động vào mùa xuân năm nay.



Có lẽ, các fan hâm mộ Kpop đã không còn quá xa lạ với Dream Concert. Đây là đại nhạc hội thường niên lớn nhất tại Hàn Quốc, quy tụ dàn sao Kpop tham gia và biểu diễn, thu hút sự chú ý của cộng đồng fan Kpop trên toàn thế giới. Điểm đặc biệt của Dream Concert chính là một sự kiện pha trộn giữa văn hóa fandom, âm nhạc đỉnh cao và các hoạt động bên lề, như triển lãm về văn hóa, lịch sử của Kpop. Sự kiện âm nhạc hoành tráng này được tổ chức thường niên kể từ năm 1995 đến năm 2017, và góp phần mang về những thành công to lớn cho nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.



Theo dự kiến, Đại nhạc hội Dream Concert năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 12/5, tại sân vận động World Cup, quận Mapo, thủ đô Seoul. Những tên tuổi nổi tiếng trong làng nhạc Kpop hiện nay như Wanna One, GOT7, Red Velvet, Oh My Girl, cùng một số nhóm nhạc thần tượng khác đều sẽ góp mặt, hứa hẹn mang đến cho các fan hâm mộ Kpop trên toàn thế giới một bữa tiệc âm nhạc quy mô và hoành tráng nhất.