Concert vòng quanh thế giới đầu tiên của Wanna One kể từ ngày ra mắt

Quá trình quảng bá album “0+1=1 (I PROMISE YOU)” vẫn chưa kết thúc, nhưng các chàng trai thần tượng nhóm Wanna One đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của mình, sau tám tháng hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc.



Theo thông tin do người đại diện công ty YMC Entertainment cung cấp vào ngày 3/4 vừa qua, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Wanna One mang tên “Golden Age” được dự kiến sẽ được tổ chức tại 13 thành phố lớn thuộc các nước Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Indonesia, Malaysia, Hồng Kông, Thái Lan, Úc, Đài Loan và Philippines.



Chuyến lưu diễn này sẽ được bắt đầu ngay sau khi Wanna One kết thúc quá trình quảng bá album comeback vào khoảng giữa tháng 4 tới. Ngay khi trở lại làng giải trí vào ngày 19/3 với sản phẩm mới nhất của mình, Wanna One đã ngay lập tức tạo được cơn sốt trên các diễn đàn âm nhạc ở cả trong lẫn ngoài nước. Thậm chí, các fan hâm mộ quốc tế còn vượt qua khoảng cách địa lý, sẵn sàng đến ủng hộ nhóm tại những chương trình âm nhạc cuối tuần như Music Bank (Đài KBS), Music Core (Đài MBC) và Inkigayo (Đài SBS).



Chính vì thế, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của Wanna One sẽ mở ra một cánh cửa mới, giúp các fan hâm mộ trên toàn cầu có cơ hội được đến gần hơn với các thần tượng của mình.