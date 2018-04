BTS “thống lĩnh” bảng xếp hạng iTunes tại 45 quốc gia

Chỉ vài giờ sau khi ra mắt vào ngày 4/4/2018, album tiếng Nhật chính thức thứ 3 của BTS không chỉ khiến các fan hâm mộ xứ sở hoa anh đào “thất điên bát đảo” mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Một trong những ca khúc trong album này sẽ được sử dụng cho phiên bản Nhật Bản của bộ phim “Signal”.



Tính đến 9h sáng ngày 4/4 (giờ Hàn Quốc), album “FACE YOURSELF” đứng đầu bảng xếp hạng album của iTunes tại 45 quốc gia. "FACE YOURSELF" còn giúp BTS thẳng tiến lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng album của iTunes tại Mỹ và nằm trong top đầu các bảng xếp hạng tại Canada, Hungary, Ý, New Zealand, Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Anh và Pháp. Như vậy, BTS đã lọt vào top 10 bảng xếp hạng album của iTunes tại 64 nước.

Bên cạnh đó, các ca khúc "Don’t Leave Me" và "Let Go" trong album trên cũng giành vị trí số 1 tại rất nhiều quốc gia.