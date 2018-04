BTS, EXO, NCT và GOT7 giành ưu thế trên bảng xếp hạng Billboard

Vào ngày 3/4 (theo giờ địa phương), tờ tạp chí âm nhạc quyền lực của nước Mỹ Billboard đã đăng tải một bài báo có nội dung khen ngợi một số nhóm nhạc nam thần tượng thế hệ mới xuất sắc nhất làng nhạc Hàn Quốc.



Theo đánh giá của Billboard, các nhóm nhạc nam 방탄소년단 (BTS – Đoàn thiếu niên chống đạn), EXO, GOT7 và NCT là bốn gương mặt nổi bật nhất Kpop luôn chiếm thế thượng phong trên tất cả các bảng xếp hạng do Billboard bình chọn, kể từ năm 2012 đến nay. Đặc biệt, không chỉ gây ấn tượng về tần số xuất hiện, bốn nhóm nhạc này còn liên tục thống lĩnh những vị trí dẫn đầu trong Top 3 của Billboard.



Điển hình là các chàng trai “khủng long” BTS. Nhóm đã chứng tỏ vị thế hàng đầu của mình khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được xướng tên trên hai bảng xếp hạng Hot 100 và Top 200 của Billboard trong suốt hai tuần liên tiếp. Đồng thời, BTS còn nắm giữ kỷ lục 47 lần đứng đầu bảng xếp hạng Social 50, kể từ lần đầu tiên leo lên ngôi vị này vào ngày 29/10/2016.



Sở hữu thành tích ngang ngửa với BTS là nhóm nhạc thần tượng EXO đến từ nhà SM. Vào cuối năm ngoái, album “Universe” của nhóm đã “càn quét” các bảng xếp hạng iTunes trên toàn cầu, đồng thời cũng soán luôn ngôi vị Quán quân trên bảng xếp hạng Album thế giới do Billboard bình chọn.



Ba tháng sau đó, các chàng trai nhà JYP GOT7 đã thay thế vào vị trí của EXO để thống lĩnh bảng xếp hạng này với sản phẩm comeback mới nhất của mình mang tên “Eyes On You” vào ngày 12/3 vừa qua. Cho đến hiện tại, dù đã qua gần một tháng kể từ ngày phát hành, album này vẫn kiên trì bảo vệ vị trí của mình trên các bảng xếp hạng quốc tế.