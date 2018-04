Lee Jong-suk trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nam diễn viên Lee Jong-suk vừa đóng góp hơn 93.000 USD cho tổ chức từ thiện Good Neighbors để giúp đỡ các gia đình và trẻ em đang gặp khó khăn.

Số tiền trên bao gồm doanh thu từ hoạt động bán đấu giá trang phục và phụ kiện của Lee Jong-suk tại triển lãm và hội chợ từ thiện “Hãy mơ ước cùng chúng tôi” vào đầu năm 2017 cũng như từ dự án nghệ thuật từ thiện “W Project” mà Lee tham gia năm 2016.

Khoản hỗ trợ của Lee Jong-suk sẽ được chuyển đến một dự án do Good Neighbors và MBC Dramanet đồng thực hiện nhằm hỗ trợ chi phí y tế, nhà ở và giáo dục cho những người gặp khó khăn tại Hàn Quốc.

Lee Jong-suk hiện đang chuẩn bị cho bộ phim truyền hình ngắn mang tựa để “Hymn of Death” (tạm dịch: Khúc ca tử thần) do SBS sản xuất.