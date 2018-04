Ca khúc mới của Wanna One chuẩn bị lên sóng vào tháng 6

Theo thông tin do người đại diện công ty giải trí YMC Entertainment thông báo vào sáng ngày 16/4, các chàng trai nhóm nhạc thần tượng Wanna One đang chuẩn bị thu âm một sản phẩm đặc biệt, dự kiến sẽ được tung lên kệ đĩa vào tháng 6 tới.



Với album này, các fan không chỉ được thưởng thức giọng ca của 11 thành viên Wanna One, mà sẽ còn được “mãn nhãn” với sân khấu kết hợp giữa nhóm cùng những “đại tiền bối” trong làng nhạc Kpop như rapper Zico (trưởng nhóm BLOCK B), Nell, Heize và Dynamic Duo.



Đặc biệt, vào tháng 6 tới, một nhóm nhỏ mới của Wanna One cũng sẽ được ra mắt, dự kiến sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ và thú vị cho các fan hâm mộ Kpop.