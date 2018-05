Wanna One thử sức với nhóm nhỏ đầu tiên

Sau khi kết thúc các hoạt động quảng bá album “0 + 1 = 1 (I Promise You)” và ca khúc chủ đề “BOOMERANG”, vào giữa tháng 3 vừa qua, Wanna One không vội nghỉ ngơi mà ngay lập tức lao vào chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Mới đây, nhóm đã xác nhận sẽ trở lại với một sản phẩm mới, đồng thời đây cũng là lần comeback thứ hai của Wanna One chỉ trong vòng nửa năm.



Vào ngày 7/5 vừa qua, YMC Entertainment đã tung ra một đoạn video teaser, giới thiệu album sắp ra mắt của Wanna One. Theo đó, các chàng trai bước ra từ Produce 101 sẽ trở lại vào ngày 4/6, với album sẽ có tiêu đề “1 ÷ x = 1 (UNDIVIDED)”. Đặc biệt, ở lần trở lại này, 11 chàng trai sẽ không hoạt động cùng nhau, mà chia ra quảng bá trong đội hình bốn nhóm nhỏ.



Không chỉ thế, mỗi nhóm nhỏ của Wanna One còn có cơ hội được lần lượt hợp tác với các nghệ sĩ và nhà sản xuất nổi tiếng như Nell, Dynamic Duo, Zico (Block B) và Heize, để cho ra đời những ca khúc chất lượng nhất trong lần comeback đáng mong chờ này.