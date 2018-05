Đoàn quân nghệ sĩ tiếp tục lên đường nhập ngũ trong tháng 5

Nhập ngũ vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà nam giới Hàn Quốc bắt buộc phải thực hiện. Do đó các nam nghệ sĩ dù bận rộn hoạt động đến mấy cũng không thể chối bỏ được nghĩa vụ đối với đất nước.



Danh sách sẽ được mở đầu với nam ca sĩ Jun.K, giọng chính nhóm nhạc 2PM. Tiếp bước rapper Ok Taec-yeon, Jun.K là thành viên thứ hai của 2PM, chính thức gia nhập cuộc sống quân đội kể từ ngày 8/5. Trước đó, anh đã viết một bức thư tay thông báo về việc nhập ngũ, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì hành vi lái xe khi say rượu vào tháng 2 vừa qua. Jun.K chia sẻ, vì sai lầm này, anh không còn động lực để đứng trên sân khấu và cảm thấy có lỗi với công chúng. Thành viên 2PM cho biết, trong thời gian tại ngũ, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ về những hành động của mình, đồng thời cố gắng làm việc chăm chỉ để không cảm thấy xấu hổ với bản thân, cũng như với các thành viên cùng nhóm và cộng đồng người hâm mộ.



Nam nghệ sĩ thứ hai sẽ nhập ngũ sau Jun.K chính là thủ lĩnh nhóm nhạc Infinite, Kim Sung-gyu. Nam ca sĩ sinh năm 1989 này sẽ chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 14/5 tới. Thông tin này đã được anh chàng đích thân gửi đến các fan tại concert solo đầu tiên được tổ chức vào ngày 7/5 vừa qua.



Đúng một tuần sau khi Kim Sung-gyu nhập ngũ, nam diễn viên sinh năm 1990 Go Kyung-pyo – người được khán giả trong nước và quốc tế biết đến sau vai diễn thành công trong bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc “응답하라1988” (Hãy trả lời nào, 1988) (tvN, 2015), cũng sẽ tiếp bước đàn anh bắt đầu cuộc sống quân ngũ vào ngày 21/5.