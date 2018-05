Lee Hi và Zion.T tham gia đại nhạc hội tại Nhật Bản

Theo thông tin từ một trang báo giải trí cung cấp vào sáng ngày 15/5, hai giọng ca tài năng đến từ nhà YG Lee Hi và Zion.T sẽ đại diện Hàn Quốc tham dự đại nhạc hội SUMMER SONIC 2018, dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 18 đến ngày 19/8 tới.



Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ các fan hâm mộ ở cả trong lẫn ngoài nước. Bởi Lee Hi được biết đến là một trong những giọng ca tuổi teen tài năng nhất làng nhạc Hàn Quốc. Đặc biệt, cô nàng cũng đã chính thức ra mắt thị trường âm nhạc xứ sở hoa anh đào với abum đầu tay được tung lên kệ đĩa vào tháng 3 vừa qua.



Trong khi đó, Zion.T cũng là một giọng ca được “săn đón” không kém. Tuy không thường xuyên phát hành ca khúc mới, anh chàng vẫn dễ dàng chiếm được trái tim của những khán thính giả khó tính nhất, với phong cách âm nhạc ấn tượng, cùng chất giọng vô cùng đặc biệt của mình.



Summer Sonic là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Nhật Bản. Việc Lee Hi và Zion.T được mời đến tham dự lễ hội cho thấy hai giọng ca tài năng này cũng được mến mộ không kém những đàn anh đã từng góp mặt tại Summer Sonic trước đó như nhóm nhạc Seo Tai-ji và Boys, BIGBANG hay BoA.