Twice liên tục cháy vé hai buổi biểu diễn tại Hàn Quốc và Nhật Bản

Theo thông tin do người đại diện công ty giải trí JYP Entertainment cung cấp vào sáng ngày 14/5, vé dành cho buổi biểu diễn “TWICE 2ND TOUR 'TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park' IN JAPAN” của Twice đã nhanh chóng cháy vé chỉ sau năm phút chính thức mở bán vào ngày 12/5 vừa qua.



Đây là tour lưu diễn vòng quanh Nhật Bản đầu tiên trong năm 2018 của Twice. Tour diễn này sẽ được kéo dài từ ngày 26 đến ngày 27/5, và từ ngày 2 đến ngày 3/6, lần lượt tại các sân vận động có sức chứa lên đến 30.000 người tại hai thành phố lớn Saitama và Osaka.



Đặc biệt cũng trong ngày 12/5, Twice lại tiếp tục nhận được tin vui khi 18.000 tấm vé dành cho buổi biểu diễn “TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park” tại Hàn Quốc cũng nhanh chóng được bán sạch chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Theo dự kiến, buổi biểu diễn này sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu trong nhà Jamsil, quận Songpa, thủ đô Seoul từ ngày 18 đến ngày 20/5.