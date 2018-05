Kim Jae-won đóng vai chính trong phim truyền hình mới của SBS

Sau gần một năm rưỡi vắng bóng, Kim Jae-won sẽ trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ qua vai chính trong bộ phim cuối tuần của SBS mang tựa đề “About Her”. Đây là thông tin được công ty quản lý Will Entertainment xác nhận ngày 18/5.

Một nguồn tin trước đó cho biết Kim Jae-won sẽ vào vai một bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ mang tên Han Kang-woo. Nữ diễn viên Nam Sang-mi cũng đang thương thảo vai diễn trong bộ phim này.

Series phim truyền hình gần nhất mà Kim Jae-won góp mặt là “Father I’ll Take Care of You” của đài MBC.

Với nhiều tình tiết bí ẩn, “About Her” sẽ được phát sóng ngay sau bộ phim “Secret Mother.”