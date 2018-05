Park Myung-soo hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ khiếm thính

Snail of Love, một tổ chức từ thiện dành cho người khiếm thính, cho biết danh hài Park Myung-soo vừa chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật ghép ốc tai cho một bé gái 3 tuổi.

Bệnh nhân mất thính lực vào năm một tuổi nhưng gia đình không đủ điều kiện kinh tế để tiến hành phẫu thuật. Cha của bé gái đã đề nghị Snail of Love giúp đỡ và may mắn nhận được hỗ trợ từ Park Myung-soo.

Ngoài viện phí, Park Myung-soo còn hứa thanh toán chi phí phục hồi chức năng ngôn ngữ cho cô bé.

Trước đó, Park Myung-soo đã chi trả chi phí phẫu thuật cho 3 bệnh nhân khiếm thính khác thông qua Snail of Love.