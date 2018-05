EXO-CBX khuấy đảo thị trường Nhật Bản với sản phẩm tiếng Nhật

Vào ngày 9/5 vừa qua, EXO-CBX (nhóm nhỏ của EXO) đã chính thức ra quân tại thị trường âm nhạc Nhật Bản với sản phẩm tiếng Nhật hoàn chỉnh đầu tay mang tên “MAGIC”. Album này bao gồm 11 ca khúc với những bài hát mang phong cách Pop sôi động như “Horololo”, “Off The Wall”, “Gentleman”, “Cry”, “Shake”, “Ringa Ringa Ring”, “Watch Out”, “Ka-CHING!” và “Girl Problems”.



Thật bất ngờ là ngay sau khi được tung lên các trang nghe nhạc trực tuyến tại xứ sở hoa anh đào, album này đã nhanh chóng vượt qua nhiều đối thủ là chủ nhà để tiến thẳng lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng quyền lực Oricon trong suốt hai tuần liên tiếp. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, EXO nói chung đã mang về cho mình ba danh hiệu Quán quân bảng xếp hạng theo ngày và tuần của Oricon với ba sản phẩm tiếng Nhật là “Love Me Right ~ romantic universe”, “COUNTDOWN” và mới đây là “MAGIC”.



Bên cạnh việc tích cực quảng bá album mới, EXO-CBX còn luyện tập chăm chỉ để có thể gửi đến các fan hâm mộ bản xứ những màn trình diễn đặc sắc trong chuyến lưu diễn “MAGICAL CIRCUS TOUR 2018” tại bốn thành phố Yokohama, Fukuoka, Nagoya và Osaka.