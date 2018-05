Yu-bin tung sản phẩm solo đầu tiên sau 11 năm hoạt động

Vào sáng ngày 23/5 vừa qua, một nguồn tin từ phía công ty giải trí JYP Entertainment cho biết nữ ca sĩ kiêm rapper Yu-bin (cựu thành viên nhóm nhạc đình đám một thời Wonder Girls) đang có kế hoạch tái xuất làng nhạc vào tháng 6 tới đây, với đĩa đơn solo đầu tay của mình.

Đây sẽ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Yu-bin sau một năm năm tháng, kể từ khi Wonder Girls tuyên bố tan rã vào tháng 1 năm 2017. Khác với các chị em trong nhóm như Sun-mi và Ye-eun nhanh chóng tìm được “bến đỗ” sau khi nói lời chia tay với mái nhà JYP, Yu-bin vẫn tiếp tục đồng hành cùng cái nôi này và bắt đầu thử sức mình ở một lĩnh vực mới là sáng tác và sản xuất nhạc. Chính vì thế, các fan hâm mộ tin rằng sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Yu-bin sẽ do chính tay cô tự chắp bút, góp phần làm nổi bật phong cách âm nhạc rất riêng của nữ ca sĩ.



Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Yu-bin ra mắt giới truyền thông và công chúng với tư cách solo, sau hơn 11 năm hoạt động tích cực trong vai trò là một mẩu của Wonder Girls. Sản phẩm đầu tay của cô nàng sẽ chính thức được lên sóng từ 6 giờ chiều ngày 5/6 (theo giờ địa phương).