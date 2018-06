TEEN TOP tổ chức concert vào tháng 7

Sáng ngày 27/5 vừa qua, người đại diện công ty giải trí TOP Media đã thông qua một tờ báo giải trí cung cấp về lịch trình hoạt động mới nhất của các chàng trai nhóm TEEN TOP.



Theo đó, TEEN TOP sẽ tổ chức buổi biểu diễn mang tên “2018 TEEN TOP NIGHT IN SEOUL” trong hai ngày 14 và 15/7, tại hội trường Yes 24, quận Gwangjin, thủ đô Seoul.



Được biết, tại sự kiện âm nhạc này, TEEN TOP sẽ trình bày lại tất cả những bài hit của nhóm từ khi ra mắt đến nay như “Miss Right”, “Without You”, “Go Away, “To You'” và “Missing”, cùng với một số ca khúc mới nằm trong album “SEOUL NIGHT”, được phát hành vào ngày 8/5 vừa qua.



Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ dành thời gian giao lưu với khán giả và trao tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho các fan may mắn.



Thời gian phát hành vé tham dự buổi concert này sẽ được cập nhật trên trang chủ của TOP Media trong thời gian sớm nhất.