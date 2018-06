Twice mở rộng hoạt động tại Nhật Bản

Theo thông tin do một tờ báo giải trí cung cấp vào ngày 5/6, nhóm nhạc thần tượng nữ Twice đang tích cực hoạt động tại Nhật Bản để thực hiện chuyến lưu diễn mang tên “TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park IN JAPAN”.



Chuyến lưu diễn này bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 3/6 vừa qua tại thành phố Osaka, và sẽ tiếp tục diễn ra tại tỉnh Chiba từ ngày 29 đến 30/9, tỉnh Aichi từ ngày 2 đến 3/10, thành phố Kobe từ ngày 12 đến 14/10 và sẽ kết thúc tại thủ đô Tokyo từ ngày 16 đến 17/10.



Ngoài việc tổ chức chuyến lưu diễn dài hơi tại năm tỉnh thành lớn ở Nhật Bản, các cô gái tài năng nhà JYP còn đang chuẩn bị cho việc phát hành sản phẩm tiếng Nhật hoàn chỉnh đầu tay, dự kiến sẽ được tung lên kệ đĩa vào ngày 28/6 sắp tới.



Album này sẽ bao gồm tất cả những bản hit đã được phát hành trước đó, cùng những bài hát mới được các nhà soạn nhạc tài năng của JYP ở cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản đầu tư kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ bản xứ một món quà mùa hè đáng nhớ nhất.