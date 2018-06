TWICE giành chứng nhận Bạch kim kép tại Nhật Bản

TWICE đã trở thành nữ nghệ sỹ nước ngoài đầu tiên được Hiệp hội Công nghiệp thu âm Nhật Bản (RIAJ) cấp chứng nhận Bạch kim kép.

Sau khi ra mắt vào ngày 16/5 vừa qua, đĩa đơn “Wake Me Up” của TWICE đã tiêu thụ được trên 500.000 bản, đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn của Oricon cũng như bảng xếp hạng đĩa đơn tuần của Billboard Nhật Bản.

Đây cũng là đĩa đơn thứ 4 của TWICE nhận chứng nhận bạch kim, sau “#TWICE”, “One More Time” và “Candy Pop”. Nhóm nhạc sẽ phát hành album phòng thu đầu tiên tại xứ sở mặt trời mọc vào mùa thu năm 2018 và thực hiện chuyến lưu diễn tại 4 thành phố Nhật Bản.

TWICE sẽ trình diễn tại Singapore vào ngày 17/6 và phát hành album mới tại Hàn Quốc vào tháng 7/2018.