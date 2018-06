Album mới nhất của DAY6 với tựa đề “Shoot Me: Youth Part 1” sẽ ra mắt vào 6h chiều ngày 26/6/2018 (giờ Hàn Quốc).

“Shoot Me: Youth Part 1” gồm 5 ca khúc, trong đó có ca khúc chủ đề “Shoot Me” do Hong Ji-sang, Min Lee “collapsedone” và các thành viên Jae, Sung-jin, Young K và Won-pil đồng sáng tác.

Nhân dịp này, DAY6 sẽ tổ chức một concert vào 8h tối cùng ngày. Đây là lần trở lại đầu tiên của nhóm nhạc kể từ dự án “Every DAY6” năm 2017.