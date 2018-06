Oh My Girl chuẩn bị Nhật tiến

Theo thông tin do người đại diện công ty giải trí WM Entertainment cung cấp vào sáng ngày 13/6 vừa qua, nhóm nhạc thần tượng nữ Oh My Girl sẽ nối bước đàn anh của mình tấn công vào thị trường âm nhạc Nhật Bản vào giữa tháng 8 tới.



Tuy nhiên, trong lần “Nhật tiến” này, Oh My Girl sẽ không ra mắt với đội hình đầy đủ bảy thành viên, mà chỉ hoạt động thành nhóm nhỏ mang tên “Oh My Girl Banhana” với ba thành viên Hyo-jung, Binnie và A-rin. Nhóm nhỏ này cũng đã chính thức ra mắt làng nhạc Hàn Quốc vào tháng 4 vừa qua với ca khúc “바나나 알러지 원숭이” (Khỉ con dị ứng chuối).



Theo kế hoạch, trong lần xuất ngoại đầu tiên này, Oh My Girl Banhana sẽ gửi đến các fan hâm mộ bản xứ sản phẩm đầu tay mang tên “바나나를 먹지 못하는 원숭이” (Khỉ con không thể ăn chuối), dự kiến sẽ được tung lên các trang nghe nhạc trực tuyến tại Nhật Bản vào ngày 29/8 tới.



Trước khi chính thức ra mắt tại thị trường âm nhạc xứ sở hoa anh đào, Oh My Girl Banhana sẽ tổ chức một số buổi gặp mặt, để trả lời các câu hỏi của báo giới về lịch trình hoạt động cũng như kế hoạch trong tương lai của mình.