iKON - Nhóm nhạc Kpop thống lĩnh vị trí Quán quân nhiều nhất trên bảng xếp hạng Billboard nửa đầu năm 2018

Chúng ta đã đi được gần hết nửa chặng đường của năm 2018. Vậy thì các bạn hãy đoán xem nhóm nhạc thần tượng Kpop nào nắm giữ vị trí số 1 nhiều nhất trên bảng xếp hạng Billboard trong nửa đầu năm 2018.



Câu trả lời không phải là 방탄소년단 (BTS – Đoàn thiếu niên chống đạn), cũng không phải là các đại tiền bối SHINee hay BIGBANG, mà chính là các chàng trai tài năng đến từ nhà YG, iKON.



Theo bảng tổng kết sáu tháng đầu năm 2018 do Billboard công bố vào ngày 18/6 (theo giờ địa phương), iKON hiện đang nắm giữ kỷ lục là nhóm nhạc giành được ngôi vị Quán quân trong thời gian lâu nhất, kể từ tuần cuối cùng của tháng 1 cho đến tuần thứ ba của tháng 3, với tổng cộng năm lần chiến thắng chung cuộc, thuộc về bản hit vang dội “사랑을 했다” (Mình đã yêu nhau). Điều này đã góp phần cho thấy, trong thời điểm cạnh tranh gay gắt giữa các nhóm nhạc thần tượng để tìm chỗ đứng trên thị trường âm nhạc quốc tế, iKON vẫn tỏ ra là một đối thủ đáng gờm, với sức thu hút mạnh mẽ khiến các đối thủ khác phải dè chừng.



Vị trí thứ hai trên bảng tổng kết Billboard Korea đã thuộc về nam rapper tài năng Loco và cô nàng em út cá tính của Mamamoo Hwasa với ca khúc được phát hành vào tháng 4 vừa qua mang tên “주지마” (Đừng chuốc em say). Nếu như “Bad Boy” của Red Velvet được Billboard công nhận là ca khúc R&B Kpop hay nhất tháng đầu năm 2018 và có khả năng kế thừa bản hit “That’s What I Like” của danh ca Bruno Mars, thì trong những tháng gần đây, ca khúc R&B mới “Đừng chuốc em say” của Loco và Hwasa đã lên ngôi, thay vào vị trí của Red Velvet để thống lĩnh Billboard tổng cộng ba lần liên tiếp, chỉ đứng thứ hai sau iKON.



Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Wanna One với ca khúc “Boomerang” và Jang Deok Cheol với ca khúc “그날처럼” (Như ngày hôm ấy).