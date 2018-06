Twice chuẩn bị tiến công sàn đấu Kpop

Sau một tháng khuấy đảo thị trường âm nhạc Nhật Bản với đĩa đơn tiếng Nhật thứ ba mang tên “Wake Me Up”, được phát hành vào ngày 16/5 vừa qua, chín cô nàng nhóm nhạc thần tượng Twice đã trở về nước để chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới nhất mang tên “Dance The Night Away”. Thông tin này cũng đã được người đại diện công ty giải trí JYP Entertainment xác nhận vào ngày 18/6 vừa qua.



Theo dự kiến, “Dance The Night Away” sẽ bao gồm những ca khúc vui nhộn và trẻ trung, góp phần xoa dịu cái nóng oi bức của mùa hè. Ngay sau khi hoàn tất quá trình thu âm, album này sẽ được công bố trên các trang nghe nhạc trực tuyến vào lúc 6 giờ chiều ngày 9/7 (theo giờ địa phương).



Như vậy, “Dance The Night Away” sẽ là sản phẩm tiếng Hàn thứ hai của Twice trong năm 2018, sau đúng bốn tháng kể từ khi bản hit “What is Love?” được tung lên kệ đĩa vào ngày 9/4 vừa qua.



Với sức hút mãnh liệt của mình, màn comeback của Twice được dự đoán sẽ tạo nên một làn sóng mới trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong mùa hè năm nay.