“Fake Love” 4 tuần liên tiếp “ngự trị” trên Billboard Hot 100

Thành công của BTS dường như vẫn chưa có điểm dừng khi ca khúc “Fake Love” của nhóm tiếp tục góp mặt trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard trong tuần thứ 4 liên tiếp.

“Fake Love” xếp thứ 71 trên bảng xếp hạng tuần Hot 100 tính đến ngày 23/6.

Trong khi đó, “Love Yourself: Tear” và “Love Yourself: Her” tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng album Billboard 200, với các vị trí lần lượt là 20 và 139.

Trên bảng xếp hạng doanh số album, “Love Yourself: Tear” đứng thứ 14 và “Love Yourself: Her” đứng thứ 59.



Trên bảng xếp hạng World Albums, “Love Yourself: Tear” vẫn duy trì ngôi vị số 1, tiếp sau là “Love Yourself: Her”.

BTS hiện đang đang đứng đầu Social 50, bảng xếp hạng các nghệ sỹ được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội.