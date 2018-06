MelodyDay công bố thời điểm ra mắt đĩa đơn mới

Đĩa đơn kỹ thuật số mang tựa đề “Can’t Get to Sleep” của MelodyDay sẽ được phát hành vào 6h chiều ngày 29/6/2018 (giờ Hàn Quốc). Đây là thông tin được nhóm nhạc công bố qua một poster đăng tải trên Twitter ngày 23/6.

MelodyDay ra mắt vào năm 2014 với 4 thành viên đều nổi tiếng với khả năng thanh nhạc. Yeo-eun từng giành ngôi quán quân cuộc thi “The King of Mask Singer” năm 2015 và vừa cùng Yoo-min và Cha-hee tranh tài tại “The Unit”, một cuộc thi do KBS tổ chức nhằm tạo thêm cơ hội cho những ca sỹ thần tượng chưa tìm được thành công. Yeo-eun và Cha-hee đã lọt tới vòng chung kết của cuộc thi này. Yeo-eun cũng là người thể hiện ca khúc gốc trong bộ phim truyền hình “Mysterious Personal Shopper” của KBS.