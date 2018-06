Epik High hợp tác với nhóm nhạc Nhật Bản

Theo một nguồn tin từ giới giải trí, vào ngày 29/6 tới đây, nhóm nhạc Hiphop hàng đầu xứ Hàn Epik High sẽ phát hành ca khúc mới mang tên “Sleeping Beauty” trên các trang nghe nhạc trực tuyến ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản.



Đặc biệt, trong lần trở lại này, Epik High sẽ không chỉ hoạt động một mình, mà còn nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ ban nhạc Rock huyền thoại xứ sở hoa anh đào Sekai no Owari trong quá trình sáng tác và thu âm ca khúc mới.



Ban nhạc Rock gồm bốn thành viên Sekai no Owari còn được công chúng biết đến với cái tên tiếng Anh là “End of the World” (tạm dịch: “Hồi kết của thế giới”). Sekai no Owari được thành lập vào năm 2007. Khởi nghiệp là một nhóm nhạc Indie, không trực thuộc bất cứ công ty quản lý nào, do đó bản ghi âm đầu tiên của nhóm chỉ khiêm tốn với vỏn vẹn 1000 bản. Thậm chí, buổi biểu diễn đầu tiên của Sekai no Owari cũng chỉ có 15 khán giả đến tham gia và ủng hộ. Tuy có xuất phát điểm “nghèo nàn” hơn những nhóm nhạc ra mắt cùng thời điểm, nhưng nhờ chất Rock cá tính, cùng giọng ca ổn định của các thành viên mà Sekai no Owari nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong lòng các fan hâm mộ, đồng thời cũng trở thành một trong những ban nhạc Rock thành công nhất thị trường Nhật Bản.



Chính nhờ tài năng cùng sự nổi tiếng của các giọng ca đến từ hai nền âm nhạc khác nhau, màn kết hợp giữa chất Rock của Sekai no Owari với thể loại Hiphop của Epik High được kỳ vọng sẽ cho ra đời một sản phẩm tuyệt đỉnh trong mùa hè năm nay.