Các ngôi sao điện ảnh xứ Hàn được mời gia nhập Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ

Vào ngày 26/6 vừa qua, một nguồn tin từ giới giải trí cho biết, bốn diễn viên hàng đầu Hàn Quốc Ha Jung-woo, Jo Jin-woong, Kim Min-hee và Bae Doo-na đã vinh dự được bổ nhiệm làm hội viên mới của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, viết tắt là AMPAS) – cơ quan chủ quản của lễ trao giải Oscar được tổ chức hàng năm tại Mỹ.



Theo thông tin chính thức do AMPAS công bố vào ngày 25/6 (theo giờ địa phương), danh sách hội viên mới trong năm nay bao gồm tổng cộng 928 người, được đề cử dựa trên những đóng góp của họ cho lĩnh vực điện ảnh. Ngoại trừ bốn cái tên nổi bật nêu trên, còn có các gương mặt tiêu biểu khác như đạo diễn Lee Chang-dong, Hong Sang-soo, đạo diễn nghệ thuật Ryu Sung-hee, đạo diễn âm thanh Lee Byung-woo, nhà sản xuất Oh Jung-wan, biên kịch Jung Seo-kyung và đạo diễn phục trang Jo Sang-kyung. Đặc biệt, trong trường hợp của đạo diễn Lee Chang-dong, đây là lần thứ hai ông được góp mặt trong “bảng vàng” của AMPAS, sau lần đầu tiên vào năm 2016.



Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (tên tiếng Anh: Academy of Motion Picture Arts and Sciences, tên viết tắt: AMPAS) là một tổ chức được thành lập vào năm 1927 tại Mỹ với mục đích vinh danh những thành tựu sáng tạo trong nghệ thuật điện ảnh. Hiện nay AMPAS có khoảng trên 6.000 hội viên là những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, trong đó đa số là các nghệ sĩ Hoa Kỳ. Ngoài ra, AMPAS còn kết nạp thêm các hội viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, và bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau trong nền công nghiệp điện ảnh như diễn viên, đạo diễn, điều hành sản xuất, quay phim, hóa trang, thiết kế, dựng phim…



Trở thành hội viên của AMPAS, và được trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu chọn cho các tác phẩm điện ảnh được đề cử cho giải Oscar quả là một niềm vinh dự lớn đối với các nghệ sĩ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, đây cũng là tin vui cho thấy nền điện ảnh xứ Hàn đang ngày càng phát triển và khẳng định được vị trí của mình tại thị trường phim ảnh thế giới.