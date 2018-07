BTS – nghệ sĩ Kpop đầu tiên năm tuần liên tiếp thống lĩnh Billboard 200 và Hot 100

Theo kết quả do Billboard công bố vào ngày 26/6 (theo giờ địa phương), các chàng trai nhóm 방탄소년단 (BTS – Đoàn thiếu niên chống đạn) lại tiếp tục lập nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Kpop khi trong suốt năm tuần liên tiếp đều góp mặt trong bảng xếp hạng Billboard 200 và Hot 100 của tờ tạp chí âm nhạc uy tín nhất nước Mỹ.



Cụ thể, cho đến thời điểm hiện tại, album “LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’” của BTS đã vươn lên vị trí thứ 27 tại Billboard 200. Trong khi đó, ca khúc chủ đề “FAKE LOVE” lại “chễm chệ” đứng ở hạng thứ 65 trong Hot 100.



Như vậy, BTS đã xuất sắc lật đổ kỷ lục của chính mình, khi vượt qua được thành tích bốn tuần liên tiếp có mặt trong tất cả các bảng xếp hạng danh giá do Billboard bình chọn, dành cho album “ LOVE YOURSELF 承 'Her'”, cùng ca khúc chủ đề “DNA”.



Ngoài kỷ lục trên, “LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’” còn đạt được những thành tích khủng khác như hạng 2 “Album thế giới”, hạng 6 “Independent Album”, hạng 19 “Top album bán chạy nhất” và hạng 19 “Album được yêu thích nhất tại Canada.



Trong khi đó, ca khúc chủ đề “FAKE LOVE” cũng không kém cạnh với các kết quả ấn tượng như hạng 36 tại hạng mục “Mainstream Top 40”, hạng 45 tại hạng mục “Streaming Song”, hạng 48 tại hạng mục “All Demand Streaming Song”, và hạng 61 trên bảng xếp hạng “Billboard Canada Hot 100”.