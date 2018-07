Tiffany từ chối ký hợp động với các công ty giải trí ở châu Á

Vào ngày 26/6 (theo giờ địa phương), “một mẩu” xinh đẹp của Thời đại thiếu nữ SNSD Tiffany đã có một buổi phỏng vấn với tờ tạp chí Paper của Mỹ. Nữ ca sĩ chia sẻ, trong suốt nhiều năm qua, bên cạnh việc cống hiến cho sự nghiệp cầm mic, cô cũng đặt mục tiêu thử sức mình trên con đường diễn xuất. Tuy nhiên, cô không muốn bắt đầu một chặng đường mới khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Do đó, cô đã quyết định trở về Mỹ, để tập trung theo học tại các khóa diễn xuất.



Tiffany còn cho biết, bên cạnh việc chuyên cần học tập, cô vẫn không quên bản thân mình là một ca sĩ. Hàng ngày, cô vẫn thường xuyên đến phòng thu, để chuẩn bị cho việc phát hành sản phẩm solo với tên gọi “Over My Skin”, dự kiến sẽ được quảng bá vào mùa hè năm nay.



Ngoài việc chia sẻ về các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới, Tiffany cũng nhấn mạnh, cô sẽ không ký hợp đồng với bất cứ công ty giải trí nào tại châu Á, do cô muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp với mái nhà SM, sau khi gắn bó với công ty này trong suốt 13 năm qua. Đồng thời đây cũng là cách để nữ ca sĩ thể hiện với công chúng rằng, bản thân cô vẫn là một thành viên của Thời đại thiếu nữ SNSD ngay cả trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.