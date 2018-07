Ji Soo, Goo Hara được mời đóng cặp trong phim truyền hình mới

Khán giả màn ảnh nhỏ nhiều khả năng sẽ gặp lại Ji Soo và Goo Ha-ra trong một bộ phim truyền hình sắp tới.

Theo công ty quản lý Prain Global, Ji Soo đã nhận được lời mời đảm nhiệm vai nam chính trong bộ phim truyền hình dựa trên series truyện tranh nổi tiếng trên mạng “What’s There to Know” và đang nghiên cứu kịch bản. Trong khi đó, công ty quản lý Content Y cũng cho biết Goo Ha-ra đang cân nhắc vai nữ chính trong bộ phim này.

“What’s There to Know” xoay quanh Kim Won-jun, một nam sinh cấp 3 ngẫu nhiên được trao cơ hội trở thành người mẫu trang bìa tạp chí.