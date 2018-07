Jin-young, Ba-ro rời WM Entertainment

B1A4 sẽ không còn Jin-young và Ba-ro! Thủ lĩnh và rapper của nhóm nhạc từng được đề cử trong hạng mục “Nghệ sỹ Hàn Quốc xuất sắc nhất” tại Giải thưởng MTV châu Âu năm 2015 đã quyết định chia tay công ty quản lý WM Entertainment.

Hợp đồng của B1A4 với WM Entertainment trên thực tế đã kết thúc vào ngày 23/4 nhưng được kéo dài đến 30/6 để các bên thương thảo khả năng gia hạn. Tuy nhiên, chỉ có Sandeul, CNU và Gongchan tiếp tục gắn bó với WM Entertainment.

“Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của Jin-young và Ba-ro. Chúng tôi sẽ cải tổ lại B1A4 và cùng các thành viên bàn thảo kỹ lưỡng về định hướng hoạt động của nhóm trong thời gian tới”, WM Entertainment cho biết.

Ra mắt năm 2011 với đĩa đơn “O.K”, B1A4 nổi lên qua một loạt album ăn khách như “What’s Happening”, “Solo Day”, “Lonely”, “Baby Good Night” và “A Lie”. Ngoài âm nhạc, Jinyoung và Baro còn được biết đến qua những vai diễn trong bộ phim truyền hình “Moonlight Drawn by Clouds” và “Reply 1994”. Jinyoung cũng là tác giả của một số ca khúc viết cho B1A4, I.O.I và Oh My Girl.