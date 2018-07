Woo-young (2PM) lặng lẽ nhập ngũ

Theo thông tin do phía công ty giải trí JYP Entertainment cung cấp vào ngày 1/7 vừa qua, nam ca sĩ Woo-young (thành viên nhóm nhạc thần tượng 2PM) sẽ tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để chuẩn bị nhập ngũ vào ngày 9/7 tới.



Như vậy, Woo-young là thành viên thứ ba của 2PM lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự với đất nước, sau rapper Ok Taek-yeon và giọng ca chính Jun.K, lần lượt vào tháng 9 năm 2017, và tháng 5 năm 2018.



Tương tự như hai người anh của mình, Woo-young có nguyện vọng được bí mật nhập ngũ. Do đó, anh chàng không đưa ra bất cứ thông báo nào về địa điểm và thời gian tòng quân. Bên cạnh đó, Woo-young cũng hy vọng rằng, trong thời gian anh thực hiện nghĩa vụ quân sự, các fan vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các thành viên còn lại, đồng thời chờ đợi anh trở về.