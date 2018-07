Joo Sang-wook, Lee Min-jung tái hợp trên màn ảnh nhỏ

Cặp đôi Joo Sang-wook và Lee Min-jung sẽ vào vai chính trong bộ phim truyền hình cuối tuần của SBS mang tựa đề “Fate and Fury”. Đây là bộ phim đóng chung đầu tiên của hai ngôi sao trong 4 năm qua, kể từ series “Cunning Single Lady” năm 2014.

“Fate and Fury” nói về mối tình tuyệt vọng của 4 người đang rơi vào một cạm bẫy không lối thoát.

Joo Sang-wook vừa góp mặt trong “Grand Prince” của kênh TV Chosun trong khi Lee Min-jung đang tìm kiếm thử thách mới sau bộ phim “Please Come Back, Mister.”

“Fate and Fury” sẽ được phát sóng vào tháng 11 với 20 tập.