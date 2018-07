Jang Geun-suk nhập ngũ trong tình trạng rối loạn tâm lý

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng vào ngày 7/7 vừa qua, phía công ty quản lý của Jang Geun-suk đã chính thức công bố thông tin, nam diễn viên sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 16/7 tới. Tuy nhiên, anh chàng sẽ nhập ngũ với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng thay vì là lính tại ngũ.



Thông tin này nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận do có người cho rằng Jang Geun-suk nhận được ưu đãi vì anh là nghệ sĩ. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía công ty đại diện của nam diễn viên lập tức lên tiếng minh oan cho “gà nhà”, xác nhận Jang Geun-suk đã nhận được lệnh nhập ngũ với vai trò là một người lính cấp 4 do căn bệnh rối loạn lưỡng cực khi trải qua cuộc kiểm tra y tế từ Cơ quan quản lý nhân lực quân sự.



Trước đó, trong một lần kiểm tra tổng quát vào năm 2011, Jang Geun-suk đã từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và được yêu cầu phải kiểm tra lại sau mỗi lần khám sức khỏe định kỳ. Phía nam diễn viên khẳng định anh chưa bao giờ cố ý lợi dụng căn bệnh này để trì hoãn việc nhập ngũ, mà thay vào đó, còn cố gắng vượt qua bệnh tật bằng việc hoạt động chăm chỉ để tìm sự cân bằng cho bản thân. Đồng thời, nam diễn viên cũng luôn tuân thủ các yêu cầu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Do đó, dù đang mắc phải căn bệnh tâm lý nghiêm trọng, anh vẫn quyết định nhập ngũ.