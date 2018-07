SHINee Key có cơ hội hợp tác với ban nhạc đến từ Anh Quốc

Vào ngày 6/7 vừa qua, giọng ca cá tính của SHINee, Key đã cho phát hành sản phẩm đánh lẻ của mình trên các trang nghe nhạc trực tuyến ở cả trong lẫn ngoài nước. Bài hát mang tên “If You’re Over Me” ngay sau khi được công bố đã nhanh chóng lọt top các bảng xếp hạng danh tiếng như Billboard và iTunes.



Nói chính xác, “If You’re Over Me” là ca khúc được kết hợp giữa giọng ca của Key và nhóm nhạc đến từ Anh Quốc Years & Years. Vốn dĩ, ca khúc này đã được phát hành vào một tháng trước đó, nhưng đến thời điểm hiện tại, nó lại tiếp tục dậy sóng trên thị trường âm nhạc thế giới, nhờ màn phối hợp hết sức ăn ý giữa chất giọng cao trong đặc biệt của Key và giọng ca mượt mà của Years & Years.



Đặc biệt, trong sản phẩm này, bên cạnh những đoạn lời được dịch sang tiếng Hàn, các fan sẽ còn được thưởng thức màn “bắn” tiếng Anh cực ngầu của Key khi thể hiện phân nửa bài hát bên cạnh Olly Alexander, trưởng nhóm Years and Years.