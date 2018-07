BTS lọt Top 10 Album bán chạy nhất nước Mỹ

Vào sáng ngày 9/7 (theo giờ địa phương), tờ tạp chí kinh tế quyền lực nhất nước Mỹ Forbes đã cho công bố bảng xếp hạng “Album bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2018”.



Kết quả cho thấy, nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc 방탄소년단 (BTS – Đoàn thiếu niên chống đạn) đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đồng hương để vươn lên chiếm giữ hạng thứ 9 với album “LOVE YOURSELF 轉 'Tear'”. Như vậy với kết quả này, BTS đã vinh dự trở thành nghệ sĩ nước ngoài duy nhất được lọt vào bảng xếp hạng tôn vinh những tên tuổi sở hữu sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất nước Mỹ do Forbes bình chọn.



Tuy nhiên kết quả xuất sắc này của BTS cũng không gây ngạc nhiên cho nhiều người, bởi bất cứ ai là fan hâm mộ Kpop đều biết rằng BTS hiện đang là nghệ sĩ Kpop nổi tiếng và sáng giá nhất trên thị trường âm nhạc quốc tế. Các sản phẩm mà nhóm cho phát hành từ đầu năm đến nay không chỉ chiếm giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard trong một thời gian dài, mà còn thống lĩnh luôn cả iTunes tại nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, việc có mặt trong Top 10 “Album bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2018” được xem là một kết quả xứng đáng với những nỗ lực mà BTS đã bỏ ra, đồng thời đây cũng sẽ là đòn bẩy, tạo đà cho nhóm phát triển hơn trong tương lai.