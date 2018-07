Mamamoo chuẩn bị khởi động concert mùa hè

Theo thông tin do người quản lý của nhóm nhạc nữ Mamamoo công bố trên trang chủ của công ty vào sáng ngày 11/7, nhóm nhạc này đang có kế hoạch tổ chức concert mùa hè mang tên “2018 MAMAMOO CONCERT '4 Season S/S”.



Theo kế hoạch, concert mới của Mamamoo sẽ được tổ chức tại sân vận động bóng ném SK Olympic, thuộc công viên Olympic, quận Songpa, thủ đô Seoul, trong hai ngày 18 và ngày 19/8 tới.



Concert “Season S/S” được tổ chức sau đúng một năm, kể từ khi Mamamoo gặp gỡ các fan tại thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang vào tháng 8 năm ngoái. Được biết, trong lần trở lại này, Mamamoo sẽ gửi đến cộng đồng người hâm mộ một buổi biểu diễn hoành tráng với quy mô lớn gấp hai lần so với những sân khấu mà nhóm đã trình diễn trước đó.



Đặc biệt, thêm một thông tin hot nữa dành cho các fan yêu mến Mamamoo. Vào ngày 16/7 tới đây, nhóm sẽ chính thức đổ bộ trở lại sàn đấu âm nhạc với mini album mới mang tên “Red Moon”. 2018 được xem là một năm khá thành công đối với Mamamoo khi nhóm nhận được vô số thành tích ấn tượng cho bản hit “별이 빛나는 밤” (Đêm sao sáng). Do đó, trong lần tái xuất này, Mamamoo tiếp tục được kỳ vọng sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm cho các nghệ sĩ thần tượng khác trên con đường tranh giành những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng tổng kết cuối năm 2018.