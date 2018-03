Tiết khí kinh trập và những tập tục văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc

[Tiết khí kinh trập cấp báo mùa xuân đang đến] Hôm qua là tiết kinh trập, một trong 24 tiết khí quan trọng nhất trong năm. Kinh trập có nghĩa là tiết khí làm cho ếch nhái và các động vật ngủ đông giật mình tỉnh giấc. Theo người Hàn xưa thì cứ tới dịp này, tiếng sấm đầu tiên trong năm sẽ vang dội khiến vạn vật trên thế gian thức tỉnh, và rồi cơn mưa xuân sẽ ập tới sau tiếng sấm rền. Một mùa đông khô lạnh đã trôi qua, không chỉ có vạn vật hào hứng chuyển mình chào đón những hạt mưa xuân, mà cả con người cũng tất bật chuẩn bị cho một mùa mới.



Học giả Chae Ji-hong (1683-1741) dưới triều đại Joseon đã viết một áng thơ về tiết khí kinh trập với nội dung sau:

Khí vận trỗi lên quá nửa

Đất trời hồi vận trong lành

Sấm rền vang sâu bọ giật mình

Nhà nhà đồng loạt mở cửa



Mọi nhà đều mở rộng cửa đón chào hơi ấm của mùa xuân sau những ngày đông lạnh lẽo suốt ngày cửa đóng then cài. Đây cũng là thời điểm đàn én chuẩn bị quay về từ phương Nam ấm áp giống như chặng đường của chim én báo ân quay về nhà người em Heungbo trong trường ca hát kể chuyện Pansori Heungboga (Anh em nhà Heungbo).

Từ vùng Giang Nam thuộc phía Nam sông Dương Tử ở Trung Quốc tới dãy núi Jiri ở Hàn Quốc nơi có túp lều tranh của gia đình người em Heungbo thì bay qua biển là đường ngắn nhất. Nhưng chim én báo ân đã bay qua đại lục tới những vùng có danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc, bay qua Bắc Kinh, vượt sông Amnok (Áp Lục), con sông giữa biên giới Trung-Triều ngày nay, và Hanyang (Hán Dương), tên gọi cũ của thủ đô Seoul, rồi mới tới nhà người em Heungbo. Có lẽ nếu bay qua biển thì sẽ có ít chuyện để kể hơn là bay qua nhiều địa danh nổi tiếng như vậy.



[Tập tục mang tính văn hóa truyền thống của người Hàn trong dịp kinh trập]



Ở Hàn Quốc, cứ tới độ tiết khí kinh trập, chương trình thời sự lại đưa tin về những trường hợp tử vong do ăn phải trứng cóc. Xưa kia người ta truyền nhau rằng ăn trứng ếch trong dịp kinh trập sẽ rất tốt cho sức khỏe. Nhưng trứng ếch và trứng cóc rất khó phân biệt nên dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Ở cái thời thực phẩm còn khan hiếm, người xưa đã tận dụng cả trứng ếch để bổ sung dinh dưỡng, nhất là trong dịp tiết khí kinh trập, vạn vật trên thế gian từ cây cỏ đến côn trùng đều tràn đầy sức sống.



Người Hàn Quốc có câu “Nước đã lên”. Câu nói này chủ yếu được dùng để chỉ những người tài cán đang trên đà phát triển, đôi khi cũng được sử dụng để nói về những người đột nhiên phất lên hay phát tài phát lộc, mang ý ví von với cây cối mượt mà trong dịp đầu xuân. Những cành cây khô héo, gầy guộc, tưởng chừng như sẽ tàn úa, gẫy gập nếu gặp phải gió mạnh thổi qua. Vậy mà chỉ mới đầu xuân chúng đã trở nên mơn mởn sức sống. Người Hàn Quốc tin rằng dịp này nếu hứng nước từ bên trong cây phong Gorosoe uống thì sẽ rất tốt cho người bị bệnh dạ dày và các bệnh về nội tạng. Rễ cây phong Gorosoe cắm sâu trong lòng đất, chắt chiu những giọt nhựa sống từ lòng đất đưa lên thân cây. Đôi khi có người lo ngại rằng việc hứng nước cây phong Gorosoe là làm hại cây. Nhưng suy cho cùng, cũng giống như việc thi thoảng hiến máu có lợi cho sức khỏe, chỉ cần không khai thác quá cạn kiệt thì việc hứng nước từ bên trong cây phong Gorosoe cũng không phải là điều xấu. Mùa xuân là mùa khí vận của con người và thiên nhiên hòa hợp, là thời điểm tràn trề kỳ vọng để chúng ta hướng tới một mùa thu no ấm hạnh phúc.



* Nhạc phẩm Gaeguriegye (Nhắn nhủ chú ếch) / Ahn Eun-gyeong (sáo trúc dọc Piri)

* Trích đoạn Jebinojeonggi (Lộ trình ký của chim én) trong trường ca hát kể chuyện Pansori “Anh em nhà Heungbo” / Oh Jeong-suk

* Nhạc phẩm “Spring Dance” (Vũ điệu mùa xuân) / nhóm nhạc truyền thống Geurim