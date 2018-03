Danh ca hát kể chuyện Pansori của Hàn Quốc

[Kwon Sam-deok] Khoảng 300 năm về trước, dưới triều đại Joseon ở Hàn Quốc, hát kể chuyện Pansori bị miệt thị là lối hát dành cho những người thuộc giai cấp thấp kém nhất trong xã hội thời đó là những anh hề Gwangdae. Vậy mà ở vùng Wanju thuộc tỉnh Bắc Jeolla lại có một cậu ấm thuộc dòng dõi quý tộc đã bỏ bê việc học chữ để dồn hết công sức và thời gian cho việc học hát kể chuyện Pansori. Người này chính là danh ca Kwon Sam-deuk. Gia đình họ hàng Kwon Sam-deuk thời đó đã tìm đủ mọi cách ngăn cấm ông học hát Pansori và coi ông là người bôi nhọ danh giá dòng tộc. Họ đã định trừng phạt Kwon Sam-deuk bằng cách cuốn ông vào chiếu rồi dùng gậy đánh. Đây là một hình thức trừng phạt rất nặng, có thể khiến người bị phạt bị đánh đến độ mất mạng. Ở cái thời danh giá dòng tộc còn quan trọng hơn mạng người, Kwon Sam-deuk nghĩ rằng đằng nào rồi cũng phải chết, chi bằng được hát cho thỏa trước khi từ biệt cõi đời. Thấy Kwon Sam-deuk quá khát khao muốn được hát một lần trước khi chịu tội, những người cao tuổi trong dòng tộc đã không nỡ từ chối và đồng ý cho ông được thỏa nguyện. Tiếng hát của Kwon Sam-deuk cất lên da diết tới mức đã khiến tất cả mọi người phải động lòng thổn thức. Cuối cùng, những bậc lão thành trong gia tộc đã quyết định đuổi Kwon Sam-deuk ra khỏi nhà thay vì bắt ông phải chịu hình phạt. Sau này, Kwon Sam-deuk đã trở thành một trong những danh ca trụ cột và nổi tiếng của dòng âm nhạc hát kể chuyện Pansori ở Hàn Quốc. Cho đến giờ, giới chuyên môn vẫn trịnh trọng giới thiệu với đông đảo khán thính giả lối hát kể chuyện Pansori “Seolleongje" hay "Deolleongje" do danh ca Kwon Sam-deuk sáng tạo. Đây là lối diễn xuất thể hiện những hành động phóng túng ngạo mạn hóm hỉnh trên sân khấu hát kể chuyện Pansori.



[Danh ca Song Heung-nok] Dưới thời hậu Joseon, danh ca Song Heung-nok được mệnh danh là “ca vương”, tức là ông vua của dòng nhạc hát kể chuyện Pansori. Thời còn trẻ, có lần danh ca Song Heung-nok tới hát tại một buổi tiệc lớn. Khi nghe ông hát già trẻ gái trai ai nấy đều trầm trồ tán thưởng, duy chỉ có một kỹ nữ tên là Maengryeol tỏ ra coi thường ra mặt. Thấy vậy danh ca Song Heung-nok liền hỏi cô nàng lý do vì sao mà cô ta lại có thái độ như vậy thì kỹ nữ Maengryeol đáp lời rằng danh ca Song Heung-nok hát thì rất hay nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu kém. Lời bình phẩm của người kỹ nữ đã chạm đến lòng tự ái của danh ca Song Heung-nok. Sau đó, ông đã ra sức tập luyện rèn giũa cho giọng hát của mình trở nên hoàn chỉnh. Chính nỗ lực tự hoàn thiện bản thân của Song Heung-nok đã khiến kỹ nữ Maengryeol cảm kích và hai người nên duyên chồng vợ. Có thể nói, kỹ nữ Maengryeol đã có ảnh hưởng lớn trong việc tạo ra ông vua của dòng nhạc hát kể chuyện Pansori Song Heung-nok lúc đương thời. Nhưng cái nghiệp của người ca sĩ hát kể chuyện Pansori là phải rong ruổi khắp chốn, hễ có nơi gọi đi hát là lại phải quẩy tay nải lên đường chứ đâu có ổn định ở một nơi như những người khác. Trong khi đó, Maengryeol vốn xuất thân là một kỹ nữ nên cũng không tần tảo một lòng một dạ chờ chồng hoặc chuyên tâm chăm nom gia đình khi chồng hay vắng nhà. Một lần, so với kế hoạch, Song Heung-nok về nhà chậm mấy hôm. Vừa nhìn thấy mặt chồng chân ướt chân ráo về tới nhà, nàng Maengryeol đã mắng mỏ chồng ầm ĩ rồi bỏ nhà ra đi. Lẽ ra lúc đó phải vội chạy ra cửa để níu kéo vợ lại nhưng đằng này Song Heung-nok lại hát, rằng:

Maengryeol, hỡi ơi Maengryeol

Nàng muốn đi cứ dứt bước ra đi

Bỏ lại ta nàng đi khuất bóng

Tình này đây cũng dứt bước theo nàng



Câu hát tha thiết của danh ca Song Heung-nok đã khiến người vợ Maengryeol quay về nhà.



[Danh ca Im Bang-ul] Nói đến âm nhạc hát kể chuyện Pansori của Hàn Quốc không thể không nhắc đến danh ca Im Bang-ul, người nổi danh với khúc hát Ssukdaemeori dưới thời Nhật Bản xâm chiếm bán đảo Hàn Quốc. Người phụ nữ mà danh ca Im Bang-ul đem lòng yêu thương là kỹ nữ Kim Sanhoju. Truyền rằng hai người đã phải lòng và say đắm nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ. Danh ca Im Bang-ul đã bỏ dở nghiệp hát và sống cùng kỹ nữ Kim Sanhoju hai năm liền. Sau vài năm bỏ bê sự nghiệp, danh ca Im Bang-ul bị mất giọng. Khi tỉnh ngộ, ông đã lẳng lặng bỏ vào trong núi chuyên tâm luyện hát. Trong thời gian này, kỹ nữ Kim Sanhoju lang bạt khắp mọi nơi để tìm danh ca Im Bang-ul rồi lâm trọng bệnh. Khó khăn lắm nàng mới tìm được danh ca trong rừng sâu núi thẳm nhưng danh ca Im Bang-ul đã cự tuyệt không chịu gặp cố nhân. Khi kỹ nữ Kim Sanhoju từ giã cõi đời, những người xung quanh cảm thấy xót xa cho mối tình của hai người nên đã báo cho danh ca Im Bang-ul. Nghe hung tin, danh ca Im Bang-ul vội vàng xuống núi, vừa ôm xác người thương ông vừa hát khúc đoản ca Chueok (Kỷ niệm), hối hận luyến tiếc về những ngày tháng đã qua không thể lấy lại của cuộc đời, làm thổn thức biết bao trái tim người nghe. Khúc ca có đoạn:

Núi phía trước trùng trùng điệp điệp

Núi phía sau điệp điệp trùng trùng

Hồn vía nàng ẩn khuất nơi đâu

Suối hoàng tuyền tận đâu mà dễ dàng cất bước



* Trích đoạn người anh tham lam Nolbo xua đuổi đàn chim én trong trường ca Anh em nhà Heungbo (Heungboga) / Oh Jeong-suk

* Khúc tạp ca Heungtaryeong (Bài ca hưng phấn) của vùng Namdo thuộc tỉnh Bắc và Nam Jeolla / Ahn Suk-seon

* Khúc đoản ca Chueok (Kỷ niệm) / Han Seung-seok và nghệ sĩ đàn piano Jeong Jae-il của nhóm nhạc truyền thống Puri