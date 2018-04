Mùa xuân và nguyện ước của người dân trên bán đảo Hàn Quốc

[Tiết thanh minh và ngày Hàn thực trong văn hóa truyền thống của người Hàn] Người Hàn Quốc có câu tục ngữ rằng “Chết ngày thanh minh hay chết ngày Hàn thực thì cũng vậy cả”. Thanh minh, nghĩa là “bầu trời ngày càng trong trẻo”, là tiết khí thứ năm trong 24 tiết khí của một năm. Tiết thanh minh thường rơi vào quãng ngày mùng 4 hoặc ngày mùng 5 tháng 4 dương lịch hàng năm.

Giờ thì còn rất ít người biết tới ngày Hàn thực. Trước đây cùng với Tết Nguyên đán, Tết Trung thu và Tết Đoan ngọ, Hàn thực là một trong bốn ngày lễ tết lớn nhất ở Hàn Quốc. Vào Tết Hàn thực, người Hàn Quốc thường làm mâm cơm dâng cúng tổ tiên, đặc biệt là các món lạnh nên họ mới lấy chữ “hàn” tức “lạnh” và “thực” tức là “ăn” hoặc “cơm” để gọi tiết khí này. Tiết hàn thực là ngày thứ 105 sau tiết đông chí (ngày có thời gian ban ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm). Cho nên tiết hàn thực thường rơi vào quãng ngày mùng 5 hoặc ngày mùng 6 tháng 4 dương lịch hàng năm. Trên thực tế tiết thanh minh và tiết hàn thực thường là trùng ngày hoặc cách nhau một ngày nên người ta mới nói “Chết ngày thanh minh hay chết ngày Hàn thực thì cũng vậy cả”. Năm nay, mùng 5 tháng 4 là tiết thanh minh và ngày mùng 6 tháng 4 là tiết hàn thực. Giờ đã là giữa xuân, ánh nắng ấm áp đã tỏa rạng khắp mọi nơi. Theo phong tục truyền thống, vào dịp này người Hàn Quốc thường đi tảo mộ và làm mâm cơm cúng dâng lên ông bà tổ tiên.



[Ước nguyện của người dân Hàn Quốc khi sang xuân] Khúc dân ca Bongjiga (Nụ hoa) của đảo Jeju ở Hàn Quốc vốn bắt đầu bằng một hình ảnh rất đẹp về mùa xuân, rằng:

Hoa đỗ quyên nở, chim cu gáy

Chị hái hành, hái cả xuân sang



Nhưng từ xa xưa, người dân trên đảo Jeju đã hát rằng:

Nụ hoa tàn, nụ hoa tàn

Nụ hoa tàn trên cây mùa xuân



Khi những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ tàn lụi cũng là thời điểm những trái cây bắt đầu nhú lên. Người dân nơi đây múa hát ca ngợi phong cảnh tự nhiên viên mãn lúc xuân về và hằng mong mỏi ước ao có được một vụ mùa bội thu sắp tới.



Ngày mai là tiết hàn thực và cũng là ngày Trồng cây ở Hàn Quốc. 70% diện tích lãnh thổ của Hàn Quốc là núi nhưng do các công trình kiến trúc và nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh sử dụng nhiều tới gỗ nên nguồn cây rừng ở đây không mấy phong phú. Hàn Quốc bắt đầu kỷ niệm ngày Trồng cây vào năm 1910, thời điểm thực dân Nhật Bản tràn vào chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc. Nhưng sau khi giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Nhật, diện tích cây rừng ở Hàn Quốc đã bị giảm xuống chỉ còn một phần năm so với trước do bị Nhật Bản cướp phá. Không lâu sau, thảm cây rừng nghèo nàn của Hàn Quốc khi ấy lại tiếp tục bị tàn phá do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Người dân chạy nạn phá rừng bừa bãi lấy củi nấu nướng và sưởi ấm, rồi quân đội đốt rừng để tác chiến. Chính vì vậy, sau chiến tranh, người Hàn Quốc đã không ngừng nỗ lực phủ xanh đất trống đồi trọc và được đánh giá là một trong những quốc gia thành công trong chiến dịch trồng rừng. Giờ đây đến bất kỳ nơi đâu ở Hàn Quốc, chúng ta cũng có thể nhìn thấy những thảm rừng xanh mượt mát mắt. Trong đó, tiêu biểu nhất là các rừng thông.



Là lời ca trong lời hai của bài quốc ca Hàn Quốc có đoạn, rằng:

Cây thông trên đỉnh núi Nam như mặc áo giáp

Vững vàng trong sương gió như tinh thần quật khởi của dân tộc ta



Núi Namsan nằm giữa thủ đô Seoul, từ xa xưa đã phủ kín một màu thông xanh mượt. Nhưng gần đây do tình trạng ô nhiễm không khí, số lượng thông trên ngọn núi này đã có phần suy giảm.



Từ xa xưa, dưới triều đại Joseon, các vị vua đã có tập tục đi cấy trong dịp đầu xuân để cổ vũ tinh thần lao động cho người nông dân. Nghe nói hoạt động này cũng rơi vào quãng mùng 5 hoặc mùng 6 tháng 4 dương lịch.

Tiết thanh minh, tiết hàn thực là ngày xuân hoa cỏ đâm trồi nảy lộc, là ngày bắt đầu công việc đồng áng trong năm, âu cũng là tưởng nhớ tới công lao ơn huệ của các bậc tiên tổ nên ở Hàn Quốc nhà nhà đi tảo mộ, người người làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên.



* Khúc dân ca Bongjiga (Nụ hoa) của đảo Jeju ở Hàn Quốc / Kim Yong-wu

* Nhạc phẩm Pureun Sol Supeul Ggumgguda (Mơ về cánh rừng thông xanh)/ Yoo Mi-yeong (sáng tác), Jang Eun-seon (đàn tranh 6 dây Geomungo)

* Khúc hát Jejeon (Tế điện) / Ji Hwa-ja