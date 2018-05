Tình yêu thương con cái vô bờ bến của người làm cha làm mẹ

[Công cha như núi thái sơn] Trong trường ca hát kể chuyện Pansori Heungboga (Anh em nhà Heungbo) có đoạn người em Heungbo đến cửa quan xin gạo. Vốn là con trong gia đình quý tộc, Heungbo đâu có biết chân lấm tay bùn là gì. Bỗng dưng bị người anh tham lam bạc bẽo đuổi ra khỏi nhà, gia đình người em Heungbo mới lâm vào cảnh túng thiếu không kế sinh nhai. Tiền làm thuê làm mướn cho nhà người cũng bữa đực bữa cái, nhiều khi còn bị bớt xén, đến cái quần cái áo mặc trên người lúc bị đuổi ra khỏi nhà cũng phải bán dần để lo hớp cháo cầm hơi cho bầy con. Trước cảnh đàn con thơ nheo nhóc đang lả đi vì đói, cha mẹ nào mà không quặn lòng. Vợ người em Heungbo chỉ còn biết bưng mặt khóc. Đến lúc này, người em Heungbo quyết định đến cửa quan ngửa tay xin gạo trong bộ quần áo cũ kỹ vá chằng vá đụp. Thời đó, ở Hàn Quốc có chế độ cho người nghèo vay thóc gạo gọi là “Hwangok” (hoàn cốc) hay “Hwanja” (hoàn tử). Xưa hay nay thì diện mạo của người đàn ông gồng gánh cả một gia đình nghèo khó cũng đều đắng lòng xót xa là vậy.

Vẫn có lòng tự trọng rằng “ta là người dòng dõi quý tộc”, nhưng lại lo làm mất lòng đám quan quân thì lại chẳng xin được gạo cứu tế về nuôi các con, thế nên người em Heungbo đành ngậm ngùi khúm núm. Thế rồi nhờ ăn đòn thuê cho người khác, được trả năm lượng tiền, trên đường quay về nhà Heungbo vui sướng khôn nguôi. Ở Hàn Quốc, dưới thời phong kiến, người dân nơi đây có tục là nếu vướng vào tội trạng gì thì sẽ bị lôi ra cửa quan đánh phạt bằng thanh gỗ to và dài. Ai phải chịu hình phạt này thì đều dở sống dở chết, có người còn bỏ mạng sau trận đòn thảm khốc này. Nhưng những gia đình quyền cao chức trọng và giàu có thì lại bỏ tiền ra thuê người chịu đòn thay. Quá túng quẫn, người em Heungbo đã chấp thuận cả việc đi chịu đòn thay cho người khác để nhận vài đồng xu bèo bọt. Phải đổi cả tính mạng lấy năm lượng tiền nhưng Heungbo đã vừa nhảy vừa hát trên đường về nhà vì mường tượng tới cảnh lâu lâu đàn con mới được ấm bụng. Dân tộc Hàn trên bán đảo xưa hay nói rằng “tiếng nước chảy vào ruộng nhà mình” và “tiếng cơm đưa vào miệng đàn con” là tiếng hay nhất trên đời. Tất thảy âu cũng là tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Còn gì hạnh phúc hơn khi ngắm nhìn đàn con chìm vào giấc ngủ.



[Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra] Đã từng có thời người nghèo có làm lụng vất vả quần quật quanh năm suốt tháng cũng không đủ ăn, gia cảnh lúc nào cũng quay cuồng trong cái guồng đói khát. Người Hàn Quốc xưa kia có cụm từ “Goryeojang” có nghĩa là những nhà nghèo, không đủ hớp cháo nuôi con mà cha mẹ đã già thì họ thường đưa cha mẹ vào rừng sâu, bỏ đói, đến lúc cha mẹ mất, họ sẽ đưa về làm đám để tang. Có một câu chuyện truyền miệng từ đời này sang đời khác, kể về một người con trai địu mẹ già lên núi để làm Goryeojang. Người mẹ nhanh ý hiểu được ngay việc gì đang đến với mình, nhưng núi cao rừng sâu, đường xá hẻo lánh, sợ con trai lạc trong rừng không tìm được đường về nhà nên bà cụ lặng lẽ bẻ cành cây làm dấu đường cho con. Người con trai thấy vậy đã không nỡ để mẹ chết đói trong rừng nên lại đưa mẹ về nhà... Trên thực tế, không có sử sách nào ghi chép về Goryeojang, và cũng không có bằng chứng khảo cổ nào về phong tục đó. Có lẽ câu chuyện chỉ là do người dựng lên, ca ngợi sự vĩ đại và bao dung của tình mẹ.



* Trích đoạn “Người em Heungbo đi xin gạo cứu tế” trong trường ca hát kể chuyện Pansori Heungboga (Anh em nhà Heungbo) / Oh Jeong-suk (hát)

* Nhạc phẩm “Areumdaun Sesangdul Wihan Binari” (Lời cầu nguyện cho thế gian tươi đẹp) / Yoo Eun-seon (sáng tác), Kang Kwon-sun (hát)

* Ca khúc Ggotgugyeong (Ngắm hoa) / Jang Sa-ik (hát)